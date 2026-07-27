Keiko Fujimori nomeia principais ministros antes de assumir Presidência do Peru

A presidente eleita do Peru, a direitista Keiko Fujimori, anunciou nesta segunda-feira (27) a nomeação de seu vice-presidente como futuro chefe de gabinete, além de indicar quem serão seu chanceler e seu ministro da Economia, nas primeiras nomeações antes de assumir o governo na terça-feira.

Após tomar posse, ela terá de enfrentar a crise de segurança pública que afeta o país andino, prevenir as ameaças do fenômeno climático El Niño e superar a grave instabilidade política que levou o Peru a ter oito presidentes em uma década.

Luis Galarreta, seu vice-presidente e um de seus aliados mais próximos, será o presidente do Conselho de Ministros.

"Pedi (...) que lidere um gabinete unido, que trabalhe com senso de urgência, que ouça a população e que sua gestão seja avaliada pelos resultados", disse Fujimori à imprensa em uma sede partidária em Lima.

Galarreta, ex-parlamentar de 55 anos, militou por décadas na democracia cristã antes de ingressar, em 2016, nas fileiras do fujimorismo.

A presidente eleita também nomeou para o Ministério da Economia o economista Elmer Cuba, ex-diretor do Banco Central, enquanto o ex-jornalista de televisão e ex-candidato à Presidência Carlos Espá será seu chanceler.

Cuba afirmou que, como responsável pela política econômica, buscará combater a evasão fiscal e terá como "obsessão" a "produtividade da economia, a geração de novos empregos e a promoção da coesão social".

Fujimori substituirá, em 28 de julho, o presidente interino José María Balcázar. Ela foi eleita para governar até 2031.

Os demais integrantes de seu futuro gabinete, composto por 19 ministérios, serão anunciados na terça-feira, após a cerimônia de posse, informou.

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