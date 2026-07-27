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Governo do Iêmen se diz "preparado" ante eventual escalada com houthis

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Repórter
27/07/2026 19:30

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O governo do Iêmen afirmou nesta segunda-feira (27) que está preparado para uma eventual escalada do conflito com os rebeldes houthis, depois que o grupo islamista apoiado pelo Irã lançou ataques e anunciou um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita.

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As tensões entre os houthis e Riade aumentam os temores de uma desestabilização ainda maior na Península Arábica e de um aprofundamento das divisões na região.

"Em suma, estamos preparados para qualquer escalada", declarou aos jornalistas o ministro das Relações Exteriores do Iêmen, Afrah al Zouba, durante uma entrevista coletiva realizada em Riade.

As declarações foram feitas apenas algumas horas depois de os houthis anunciarem que haviam lançado novos ataques com drones contra infraestruturas petrolíferas da Arábia Saudita, em resposta a uma incursão de drones sauditas em território iemenita.

O ministro afirmou que seu governo está cada vez mais preocupado com a possibilidade de os rebeldes estarem copiando as táticas iranianas para assumir o controle do Estreito de Bab el-Mandeb, uma passagem estratégica no Mar Vermelho.

Essa passagem tem sido fundamental para o fornecimento de petróleo saudita ao mercado internacional, depois que o tráfego marítimo ficou praticamente bloqueado pelos combates no Estreito de Ormuz.

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ds/ach/dga/mr/am

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