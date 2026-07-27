Wall Street fecha sem rumo definido, entre queda do petróleo e fragilidade de semicondutores

A bolsa de Nova York fechou sem uma tendência definida nesta segunda-feira (27), quando o alívio gerado pela moderação dos preços do petróleo foi ofuscado pela fragilidade das empresas americanas de semicondutores.

O índice Dow Jones avançou 0,51%, enquanto o Nasdaq recuou 0,18% e o índice amplo S&P 500 praticamente não se moveu (+0,02%).

"A queda dos rendimentos dos títulos (do Tesouro americano), a redução dos preços do petróleo e o fato de Estados Unidos e Irã não terem se enfrentado nos últimos dias são fatores positivos", que permitiram que a praça americana abrisse em alta, declarou à AFP Sam Stovall, analista da CFRA.

A pausa nas hostilidades no Oriente Médio e a esperança de avanços nas negociações fizeram os preços do petróleo cair cerca de 8% nesta segunda-feira.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que há "boas probabilidades" de alcançar um acordo com Teerã.

Mas ao longo do dia, "o entusiasmo do mercado acionário foi murchando, pois a fragilidade do setor tecnológico ofuscou o repique impulsionado pelo apetite ao risco", comentou José Torres, da plataforma Interactive Brokers.

Os temores relacionados com a concorrência chinesa foram reativados nesta segunda-feira por um artigo do site The Information, segundo o qual a empresa Shanghai Yuliangsheng iniciou a produção industrial de máquinas de litografia ultravioleta extrema (EUV), uma tecnologia até agora dominada exclusivamente pela empresa holandesa ASML. Isso balançou o setor dos semicondutores, já sacudido com frequência pelas inquietações sobre seu nível de apreciação.

A AMD recuou 5,17%; a Nvidia, 4,99%; a Micron, 2,25%; e a Intel, 0,70%.

O setor tecnológico está na alça de mira do mercado, justo quando várias de suas gigantes devem divulgar seus resultados trimestrais nos próximos dias.

As atenções também estarão voltadas esta semana para a reunião do comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

Espera-se que o BC mantenha suas taxas de juros no nível atual. Em junho, o Fed decidiu manter os juros na faixa de 3,50% a 3,75% pela quarta reunião consecutiva.

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