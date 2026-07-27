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Nicarágua adia aprovação de reforma para excluir opositores de eleições

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Repórter
27/07/2026 18:18

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A Nicarágua adiou para setembro a aprovação de uma reforma constitucional que busca excluir os partidos de oposição das eleições, anunciou nesta segunda-feira (27) a copresidente do país, Rosario Murillo.

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A Assembleia Nacional e autoridades eleitorais - controladas pelo governo - preparam as leis solicitadas pelo presidente Daniel Ortega para que não participem do pleito "traidores" e "golpistas" a serviço dos Estados Unidos, como ele costuma se referir aos seus adversários. A votação do projeto estava prevista para agosto.

"Concluído o processo de consulta, a comissão especial vai elaborar o relatório correspondente para apresentação ao plenário com o objetivo de aprovar a reforma constitucional nos primeiros dias" de setembro, disse Rosario a um veículo estatal.

A copresidente e mulher de Ortega informou que a iniciativa foi apresentada hoje ao corpo diplomático, e que o processo de consulta vai abranger vários setores. "Aguardamos os resultados desse primeiro encontro respeitoso e amigável com a comunidade diplomática."

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bur/hma/axm/mel/lb/am

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