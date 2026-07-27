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Petróleo cai após pausa em guerra no Irã

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AFP
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Repórter
27/07/2026 17:30

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Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira (27), após um fim de semana marcado por uma pausa nas hostilidades entre Estados Unidos e Irã, e impulsionados pela reação do mercado ao otimismo de Donald Trump em relação às negociações com Teerã.

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O barril do Brent para entrega em setembro caiu 8,70%, aos US$ 88,36, e o do WTI para o mesmo mês, 7,50%, aos US$ 82,61.

Trump disse hoje que havia "boas chances" de um acordo com o Irã, o que reforça a tendência para baixa, explicou Marc Chandler, analista da Bannockburn Capital Markets.

O mercado também se mostra tranquilo pelo impacto menor do que o esperado das ações dos rebeldes houthis do Iêmen no Mar Vermelho, apontou Gregory Brew, do Eurasia Group. Embora os houthis tenham imposto um bloqueio aos portos sauditas e anunciado hoje ataques à infraestrutura petroleira daquele país, "os envios de petróleo não saudita continuam, e alguns navios vinculados à China que transportam petróleo saudita passaram sem incidentes", acrescentou.

Apesar de a situação ter se acalmado, "o risco de escalada entre Estados Unidos e Irã alimenta a volatilidade dos preços", advertiu Brew. No fim da semana passada, o barril do Brent chegou a US$ 100, o que não acontecia desde maio.

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tmc/ni/jm/vel/lb/am

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