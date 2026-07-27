Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Carlos Alberto Parreira apresenta melhora e é transferido para unidade semi-intensiva

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/07/2026 17:06

compartilhe

SIGA

O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira apresentou uma "melhora clínica" em seu "quadro global" e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), informou nesta segunda-feira (27) o Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde ele está internado desde meados de junho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Parreira, de 83 anos, foi transferido para uma unidade semi-intensiva e está "lúcido, colaborativo e com função renal estabilizada", segundo seu mais recente boletim médico.

O ex-treinador foi internado no dia 16 de julho devido a uma inflamação pulmonar que afetou o funcionamento dos rins.

Técnico do tetra em 1994 e recordista em participações em Copas do Mundo, à frente de Kuwait (1982), Emirados Árabes Unidos (1990), Brasil (1994 e 2006), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010), Carlos Alberto Parreira foi diagnosticado em 2023 com um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc/jss/ag/cb/am

Tópicos relacionados:

bra fbl hospitais saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay