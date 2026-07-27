O café já não é o rei: a nova economia da Colômbia surpreende

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A Colômbia, historicamente conhecida como a terra do café, está redesenhando seu perfil econômico. O país vizinho vive um momento de intensa diversificação, com novos setores produtivos assumindo o protagonismo e atraindo a atenção de investidores internacionais, o que sinaliza uma nova era para seu crescimento.

Essa transformação é impulsionada por uma estratégia focada em reduzir a dependência das commodities tradicionais. O governo colombiano tem implementado políticas para fortalecer áreas com alto potencial de exportação e inovação, como o Plan Pétalo, que impulsiona o setor de flores, criando um ambiente de negócios mais dinâmico e competitivo no cenário global.

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Quais são os novos motores da economia colombiana?

A nova economia da Colômbia é impulsionada principalmente pela exportação de flores, pela indústria de esmeraldas e pelo crescente setor de tecnologia. Esses segmentos, ao lado do turismo e de serviços criativos, estão gerando empregos e ampliando as fontes de receita do país.

A mudança na matriz econômica pode ser vista em números e na variedade de produtos que ganham destaque no mercado internacional. Abaixo, entenda melhor cada um desses setores que estão florescendo:

Flores: A Colômbia se consolidou como o segundo maior exportador de flores do mundo. O setor movimenta mais de US$ 2,4 bilhões anuais em exportações e gera mais de 200.000 empregos. Em 2025, a área cultivada superou pela primeira vez 10.000 hectares, um marco histórico. O clima favorável e a mão de obra qualificada permitem a produção de variedades como rosas, cravos e crisântemos, além de hortênsias, entre mais de 1.600 variedades. Os Estados Unidos recebem cerca de 77% das exportações, seguido por países da Europa.

Esmeraldas: As esmeraldas colombianas são famosas por sua qualidade e cor únicas. O país é o maior produtor mundial de esmeraldas de qualidade, responsável por aproximadamente 70-90% da produção global da gema. A indústria atrai investimentos tanto para a extração quanto para a lapidação, agregando valor ao produto final.

Tecnologia e inovação: Cidades como Medellín e Bogotá estão se tornando polos de tecnologia na América Latina. O ecossistema de startups de software, fintechs e serviços digitais está em plena expansão, atraindo capital de risco e talentos de toda a região.

Como o café se encaixa neste novo cenário?

Apesar da ascensão de outros setores, o café não perdeu sua importância. O produto continua sendo um pilar da economia e um símbolo cultural forte da Colômbia, especialmente os cafés especiais, que possuem alto valor agregado. A diferença é que, agora, ele divide o palco com outras forças produtivas.

Essa diversificação torna a economia colombiana mais resiliente a flutuações nos preços internacionais das commodities. Ao apostar em flores, gemas e tecnologia, o país constrói uma base mais sólida e sustentável para o seu desenvolvimento futuro, mostrando que sua riqueza vai muito além do grão que o tornou famoso.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.