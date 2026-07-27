Italiana recupera a visão após transplante inédito

Médicos italianos transplantaram a parte central da retina de um olho, a mácula lútea, uma cirurgia inédita que devolveu a visão a uma paciente que estava cega há cinco anos, anunciou um hospital de Turim.

Elena, de 67 anos, "havia perdido completamente a visão devido a um grave acidente de trânsito, que lhe causou uma lesão irreversível no nervo óptico do olho esquerdo, o que a fez perder a visão devido à impossibilidade de transmitir a luz do olho ao cérebro, embora tenha deixado intactas as estruturas oculares", indicou um comunicado do Hospital Molinette enviado à AFP nesta segunda-feira (27).

Seu olho direito, já afetado por uma maculopatia, "havia sofrido traumatismos que haviam comprometido a retina e a transparência da córnea de forma irremediável", segundo o texto.

"A destruição total da parte que contém as células-tronco tornava completamente impossível um transplante de córnea clássico", condenando a italiana à cegueira, afirmou o hospital.

Mas este obstáculo, até agora considerado "insuperável", segundo a instituição médica, foi superado pelo professor Michele Reibaldi e sua equipe médica em Turim.

"Aproveitando os tecidos saudáveis, porém, já sem função, do olho esquerdo, os médicos extraíram e transferiram para o olho direito um bloco anatômico completo que incluía a córnea, a esclera, a conjuntiva e, pela primeira vez no mundo, a parte central da retina, a mácula", detalhou o hospital.

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