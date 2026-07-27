PSG retorna aos treinos sem jogadores da Copa do Mundo

O Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões no final de maio, retornou das férias nesta segunda-feira (27) para iniciar a pré-temporada no centro de treinamento de Poissy, sem os jogadores que participaram da Copa do Mundo de 2026.

Entre eles estão o campeão pela Espanha Fabián Ruiz e os franceses Ousmane Dembélé, Bradley Barcola e Désiré Doué.

A equipe comandada pelo técnico Luis Enrique vai disputar dois amistosos, o primeiro em Palma de Maiorca, no dia 5 de agosto, contra o Mallorca (segunda divisão espanhola), e o segundo contra o Manchester United em Gotemburgo (Suécia), no dia 8 de agosto.

Antes do início da Ligue 1, em 23 de agosto, contra o Rennes, os atuais campeões europeus e franceses disputarão dois títulos: a Supercopa da Uefa, em Salzburgo (Áustria), contra o Aston Villa, no dia 12 de agosto, e o Troféu dos Campeões (Supercopa da França), em 16 de agosto, contra o Lens (campeão da Copa da França).

No mercado de transferências, o PSG teve duas saídas importantes: o atacante português Gonçalo Ramos, que foi para o Milan, e o meia-atacante sul-coreano Lee Kang-in, contratado pelo Atlético de Madrid.

Além da esperada chegada do lateral-esquerdo da seleção francesa Lucas Digne, vindo do Aston Villa, o clube quer reforçar seu ataque.

A diretoria havia aberto negociações com o Monaco pelo meio-campista Maghnes Akliouche e com o ponta marfinense Yan Diomandé, revelação da temporada na Bundesliga com o RB Leipzig e que participou da Copa do Mundo.

No entanto, de acordo com diversos veículos de imprensa, as conversas com Diomandé, que também é pretendido pelo Real Madrid, foram encerradas.

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