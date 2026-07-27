Theatro da Paz e Teatro Amazonas são declarados Patrimônio Mundial da Unesco

O Theatro da Paz, em Belém, e o Teatro Amazonas, em Manaus, foram incluídos como Patrimônio Mundial da Unesco nesta segunda-feira (27).

O comitê desta agência da ONU encarregado da decisão, reunido na cidade sul-coreana de Busan até quarta-feira, destacou que ambos são um legado da "Idade do Ouro" vivida na região amazônica devido à febre da borracha entre o final do século XIX e o início do XX.

"Foram projetados como símbolos da ambição política", afirmou a Unesco em seu comunicado anunciando a inclusão destes edifícios inspirados na arquitetura francesa como Patrimônio Mundial.

O reconhecimento se estende à Praça da República, em Belém, e ao Largo de São Sebastião, duas praças públicas localizadas em frente a estes teatros.

Inaugurado em 1878, o Theatro da Paz "afirmou o papel estratégico da cidade de Belém como porto e capital do Estado", detalhou a Unesco.

A cidade, com 1,4 milhão de habitantes, continua sendo um importante porto fluvial e sediou em 2025 a COP30, a maior reunião da ONU sobre mudança climática.

Por sua vez, o Teatro Amazonas abriu suas portas em 1896, e "expressou a riqueza e o prestígio da futura capital da Amazônia".

O imponente edifício neorrenascentista serviu de locação para o filme "Fitzcarraldo" (1982), do diretor alemão Werner Herzog.

A febre da borracha (1879-1912) trouxe uma riqueza sem precedentes à Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. No entanto, historiadores também apontam que o trabalho forçado dizimou as populações indígenas da região neste período.

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