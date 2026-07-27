Passagens fronteiriças fechadas e caminhões parados devido a fortes nevadas na Argentina
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Um milhão de caminhões esperam a reabertura das estradas que unem a Argentina e o Chile, fechadas pelas intensas nevadas que caem há mais de uma semana nos Andes, onde cerca de cem pessoas foram evacuadas na província de Mendoza.
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A principal passagem fronteiriça entre a Argentina e o Chile, Puente del Inca, a mil quilômetros de Buenos Aires, permanecem fechada com mais de três metros de neve, reportou a polícia.
"Aproveitamos uma pequena janela (de bom tempo) para poder chegar ao destacamento (de fronteira) devido à quantidade de neve acumulada e o perigo para as estruturas", disse Oscar Fernández, subdelegado da polícia provincial, à AFP.
A partir de quarta-feira (29), espera-se a chegada de uma nova frente "e a situação na alta montanha voltaria a se complicar", disse o oficial.
Desde o início da tempestade, cerca de 110 pessoas foram evacuadas para zonas seguras nesta região situada a 2.700 metros sobre o nível do mar.
Em Uspallata, a 90 quilômetros da passagem internacional, quase um milhão de caminhões aguardam a melhora das condições e a liberação das estradas para poder transportar suas cargas para o Chile.
"Estamos aqui há oito dias. Um pouco de frio, mas estamos levando bem, sempre sorrindo", disse resignado o motorista brasileiro Fernando Roberto.
Uma vez que as passagens sejam restabelecidas, "vai levar uns cinco ou seis dias para começar a liberar os caminhões que temos na província", disse na sexta-feira (24) Alberto Marengo, subsecretário de Indústria, Comércio e Logística de Mendoza, em coletiva de imprensa.
As nevadas também causaram transtornos nas províncias de Catamarca, Rio Negro, Neuquén e Chubut, com fechamento de várias passagens fronteiriças, o que provocou congestionamento de trânsito nas passagens abertas.
Na vila turística de Bariloche (Rio Negro), o aeroporto local permaneceu fechado nesta segunda-feira devido ao temporal, que afetou centenas de passageiros com voos desviados para a vizinha província de Neuquén em plena temporada de férias de inverno.
A Prefeitura declarou emergência climática e desencadeou uma operação para oferecer alojamento de emergência aos passageiros em trânsito que ficaram retidos devido à tempestade, informou a imprensa local.
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