AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2026 ATÉ TERÇA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2026

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2026

Américas

WASHINGTON (Estados Unidos) - Tensões entre EUA e Cuba - (até 31 de Dezembro)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 29)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Presidente Lula e diretor da OMS Tedros Adhanom, visitam o Hospital do Andaraí - 15H00

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, participa de um fórum econômico entre Brasil e Coreia 16H00

QUITO (Equador) - Equador declara novo estado de exceção por aumento da violência - (até 15 de Agosto)

CARACAS (Venezuela) - Fortes terremotos atingem a Venezuela - (até 30 de Julho)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - 26ª Conferência Internacional sobre Aids - (até 31)

Europa

BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026)

Oriente Médio e África do Norte

IRÃ - Cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã - (até 31 de Julho)

QUARTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2026

Américas

BRASÍLIA (Brasil) - Partido Socialista Brasileiro anuncia aliança com Partido dos Trabalhadores para concorrer às próximas eleições presidenciais - 19H30

QUINTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2026

Américas

BRASÍLIA (Brasil) - Desemprego (referência: 6/2026) - 10H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Vale: resultados do 2º trimestre - 10H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE - 10H30

SEXTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2026

Américas

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Festival de Inverno - 22H00 (até 2 de Agosto)

SÁBADO, 1 DE AGOSTO DE 2026

Américas

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Show do Djavan - 20H00

DOMINGO, 2 DE AGOSTO DE 2026

Américas

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Congresso nacional do Partido dos Trabalhadores para anunciar a candidatura de Lula à eleição presidencial -

SEGUNDA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2026

Américas

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(+) TEGUCIGALPA (Honduras) - Ex-presidente de Honduras Juan Orlando Hernández comparece diante de juiz por acusações de corrupção -