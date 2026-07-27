Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/07/2026 13:55

compartilhe

SIGA

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2026 ATÉ TERÇA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2026

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2026

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Tensões entre EUA e Cuba -  (até 31 de Dezembro)

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias -  (até 29)

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo -  12H00

 (+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Presidente Lula e diretor da OMS Tedros Adhanom, visitam o Hospital do Andaraí -  15H00

 (+) SÃO PAULO (Brasil) - Presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, participa de um fórum econômico entre Brasil e Coreia  16H00

 QUITO (Equador) - Equador declara novo estado de exceção por aumento da violência -  (até 15 de Agosto)

 CARACAS (Venezuela) - Fortes terremotos atingem a Venezuela -  (até 30 de Julho)

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - 26ª Conferência Internacional sobre Aids -  (até 31)

Europa

 BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen -  (até 28 de Dezembro 2026)

Oriente Médio e África do Norte

 IRÃ - Cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã -  (até 31 de Julho)

QUARTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2026

Américas

 BRASÍLIA (Brasil) - Partido Socialista Brasileiro anuncia aliança com Partido dos Trabalhadores para concorrer às próximas eleições presidenciais -  19H30

QUINTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2026

Américas

 BRASÍLIA (Brasil) - Desemprego (referência: 6/2026) -  10H00

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Vale: resultados do 2º trimestre -  10H00

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE -  10H30

SEXTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2026

Américas

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Festival de Inverno -  22H00 (até 2 de Agosto)

SÁBADO, 1 DE AGOSTO DE 2026

Américas

 (+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Show do Djavan -  20H00

DOMINGO, 2 DE AGOSTO DE 2026

Américas

 (+) SÃO PAULO (Brasil) - Congresso nacional do Partido dos Trabalhadores para anunciar a candidatura de Lula à eleição presidencial - 

SEGUNDA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2026

Américas

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

 (+) TEGUCIGALPA (Honduras) - Ex-presidente de Honduras Juan Orlando Hernández comparece diante de juiz por acusações de corrupção - 

Tópicos relacionados:

agenda internacional midia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay