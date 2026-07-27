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Arábia Saudita acusa grupos pró-iranianos de atacarem seu território a partir do Iraque

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AFP
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Repórter
27/07/2026 11:30

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As Forças Armadas sauditas interceptaram e destruíram vários drones lançados a partir do Iraque e direcionados contra instalações petrolíferas, informou nesta segunda-feira (27) o Ministério de Defesa, acusando grupos armados apoiados pelo Irã de serem responsáveis pelo ataque.

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"Foram lançados ataques terroristas a partir do território iraquiano por milícias terroristas apoiadas pelo Irã", afirmou o ministério em um comunicado.

Riade instou, posteriormente, Bagdá a "tomar todas as medidas necessárias para impedir que seu território sirva como ponto de partida para uma agressão".

Este ataque ocorre em meio à calma observada desde sábado (25) nas hostilidades entre os Estados Unidos e o Irã, após 13 dias de confrontos.

A Arábia Saudita e outros países do Golfo acusaram grupos pró-iranianos de terem realizado ondas de ataques contra seu território durante os primeiros meses de guerra no Oriente Médio.

No entanto, os grupos armados pró-iranianos com base no Iraque não reivindicaram nenhuma ofensiva na região desde a recente retomada das hostilidades entre Washington e Teerã.

Este novo incidente ocorre quando os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, reivindicaram nesta segunda-feira novos ataques com drones contra infraestruturas petrolíferas no Mar Vermelho.

Após quatro anos de trégua entre os houthis e Riade - que desde 2015 vinha prestando apoio militar ao governo iemenita contra os rebeldes -, os confrontos entre ambos foram retomados em 13 de julho.

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ds/smw/cab/tq/mmy/ahg/rm/fp

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