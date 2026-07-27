Exército do Sudão recupera estrada que leva a cidade sitiada em Cordofão

O Exército sudanês recuperou o controle de uma estrada estratégica na região central do país, que liga a cidade de El-Obeid à capital, Cartum, informou nesta segunda-feira (27) um jornalista da AFP.

Em resposta, os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) atacaram El-Obeid com drones horas depois, sem deixar vítimas.

Desde abril de 2023, a guerra entre o Exército sudanês e seus antigos aliados, os paramilitares das FAR, provocou a morte de mais de 200 mil pessoas, segundo estimativas de organizações humanitárias.

O conflito também provocou a maior crise de deslocamento e fome do mundo, com mais de 33 milhões de pessoas necessitando de ajuda humanitária. Há meses, cada lado tenta cortar as linhas de abastecimento do outro nos arredores de El-Obeid, que fica no cruzamento dos principais eixos viários do Sudão.

As FAR vêm concentrando tropas há meses ao redor da cidade, capital da região central do Cordofão, em uma tentativa de cercá-la antes de um possível ataque em grande escala.

Após vários dias de avanço pela região, o Exército sudanês conseguiu no domingo fazer as FAR recuarem em direção ao oeste, afastando-as da estrada de 400 quilômetros que liga Cartum à maior cidade da sitiada região de Cordofão, informaram nesta segunda-feira à AFP duas fontes militares sob condição de anonimato.

Em resposta, as FAR atacaram ao amanhecer com drones dois prédios municipais em El-Obeid, deixando em ruínas a sede local da Ordem dos Advogados e uma agência do Banco Agrícola do Sudão, constatou um repórter da AFP.

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