Zoológico japonês apresenta cinco filhotes de gato-de-pallas

Cinco filhotes de gato?de?pallas, conhecidos como os felinos mais rabugentos do mundo por sua característica expressão carrancuda, foram apresentados ao público em um zoológico no Japão.

O Kobe Animal Kingdom exibiu os filhotes, quatro machos e uma fêmea, todos nascidos em maio no próprio estabelecimento. Originários das regiões áridas e rochosas da Ásia Central, esses animais pertencem a uma das espécies de felinos mais antigas que ainda existem.

Esses pequenos felinos raramente são exibidos em zoológicos devido à sua especial vulnerabilidade a infecções, informou o zoológico de Kobe em um comunicado divulgado nesta segunda?feira (27).

Ao nascer, os animais pesavam cerca de 150 gramas, mas agora já ultrapassam um quilo e começaram a se alimentar com comida sólida, como carne de frango e de cavalo, detalhou o zoológico.

"Esperamos que os visitantes venham conferir como eles estão saudáveis, como brincam com entusiasmo e dormem profundamente, igual às crianças", declarou a direção da instituição.

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