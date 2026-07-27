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Chade anuncia que vai abandonar o Tribunal Penal Internacional

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Repórter
27/07/2026 09:10

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O governo do Chade anunciou nesta segunda-feira (27) sua decisão de deixar o Tribunal Penal Internacional (TPI), alegando sua eficácia "limitada e de aplicação variável". 

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"Essa decisão é o resultado de uma análise exaustiva do funcionamento do TPI desde o início de suas atividades em 2002, além de seu desempenho, cuja eficácia continua sendo limitada e de aplicação variável", declarou o porta-voz do governo em um comunicado, denunciando uma atuação centrada no continente africano. 

A saída ocorre em um contexto de denúncias da comunidade internacional sobre a suposta participação do Chade no conflito sudanês. 

Segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Chade, a decisão foi tomada a pedido do governo dos Estados Unidos, que pressionou o país, na última quinta-feira, a reconsiderar sua adesão.

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dwi-lnf/mmy/pb/jc/fp

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