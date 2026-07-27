China acusa EUA de treinar seus modelos de IA com dados chineses

A China acusou nesta segunda-feira (27) empresas americanas de inteligência artificial de usarem dados chineses para treinar seus modelos.

"Há registros de que muitas empresas americanas de inteligência artificial 'destilaram' modelos chineses durante seus processos de pesquisa, desenvolvimento e treinamento", afirmou o Ministério do Comércio chinês em um comunicado.

A destilação é um método de aprendizado de máquina que consiste em extrair conhecimentos de um modelo avançado, conhecido como mestre, para treinar outro mais compacto e mais rápido, que precisará de menos recursos para funcionar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ll-mya/ane/mmy/pb/jc