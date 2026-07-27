China acusa EUA de treinar seus modelos de IA com dados chineses
compartilheSIGA
A China acusou nesta segunda-feira (27) empresas americanas de inteligência artificial de usarem dados chineses para treinar seus modelos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Há registros de que muitas empresas americanas de inteligência artificial 'destilaram' modelos chineses durante seus processos de pesquisa, desenvolvimento e treinamento", afirmou o Ministério do Comércio chinês em um comunicado.
A destilação é um método de aprendizado de máquina que consiste em extrair conhecimentos de um modelo avançado, conhecido como mestre, para treinar outro mais compacto e mais rápido, que precisará de menos recursos para funcionar.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ll-mya/ane/mmy/pb/jc