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China acusa EUA de treinar seus modelos de IA com dados chineses

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AFP
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Repórter
27/07/2026 08:58

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A China acusou nesta segunda-feira (27) empresas americanas de inteligência artificial de usarem dados chineses para treinar seus modelos.

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"Há registros de que muitas empresas americanas de inteligência artificial 'destilaram' modelos chineses durante seus processos de pesquisa, desenvolvimento e treinamento", afirmou o Ministério do Comércio chinês em um comunicado. 

A destilação é um método de aprendizado de máquina que consiste em extrair conhecimentos de um modelo avançado, conhecido como mestre, para treinar outro mais compacto e mais rápido, que precisará de menos recursos para funcionar.

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ll-mya/ane/mmy/pb/jc

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