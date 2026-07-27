Morre o escritor japonês de romances policiais Keigo Higashino

O escritor japonês de romances policiais Keigo Higashino, autor de mais de 100 livros, alguns dos quais foram adaptados para o cinema e a televisão, faleceu aos 68 anos em decorrência de um câncer, informou sua editora nesta segunda-feira (27).

Nascido em 4 de fevereiro de 1958 na província de Osaka (oeste), Higashino, formado em Engenharia Elétrica, deu seus primeiros passos na literatura em 1985, após receber o prestigioso Prêmio Edogawa Ranpo.

Entre suas obras mais conhecidas traduzidas para o português destacam-se "A Devoção do Suspeito X" e "A Pequena Loja dos Grandes Milagres".

Higashino "faleceu em decorrência de um câncer de cólon na madrugada de 23 de julho", declarou a editora Kodansha em comunicado.

O ex-romancista que se tornou político ultraconservador Naoki Hyakuta descreveu Higashino no X como um "escritor verdadeiramente talentoso".

Na China, a morte do romancista japonês rapidamente se tornou um dos temas mais comentados na rede social Weibo.

Apesar das voláteis relações diplomáticas entre Pequim e Tóquio, suas obras sempre foram muito populares entre os leitores chineses.

"A Pequena Loja dos Grandes Milagres" vendeu mais de 10 milhões de exemplares em seus primeiros quatro anos no mercado da China continental, segundo o portal de notícias chinês ifeng.com.

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