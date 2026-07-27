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Irã afirma que não há negociações com EUA sobre a guerra

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AFP
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Repórter
27/07/2026 07:10

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O Irã não está em negociações com os Estados Unidos neste momento sobre a guerra no Oriente Médio, apesar da recente interrupção dos combates entre os dois países, informou nesta segunda-feira (27) o Ministério das Relações Exteriores iraniano.

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"No momento, não estamos envolvidos em nenhuma negociação com os Estados Unidos", disse o porta-voz do ministério, Esmaeil Baqaei, em uma entrevista coletiva semanal. Ele também negou que Teerã tenha solicitado a abertura de um diálogo.

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rkh-mz/hme/cgo/erl/pb/fp

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