Irã convoca embaixador da França para protestar contra 'interferência'

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira (27) que convocou o embaixador da França no país para protestar contra a conduta de dois diplomatas franceses que foram detidos brevemente no início do mês.

"Ontem, o embaixador da França em Teerã foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores, onde se enfatizou que o governo francês deveria pôr fim a este tipo de ações e interferências nos assuntos internos do Irã sob denominações enganosas", declarou o porta-voz do ministério, Esmaeil Baqaei.

O porta-voz disse que os diplomatas franceses "interferiram nos assuntos internos do Irã sob o pretexto de uma relação com a sociedade civil".

Baqaei acrescentou que suas atividades "não estavam de forma alguma justificadas com base na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961".

Em 20 de julho, o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, denunciou que dois diplomatas franceses no Irã foram alvo, um dia antes, de "um ato de intimidação extremamente grave" por parte dos serviços de segurança da República Islâmica.

Segundo Barrot, os dois foram "detidos por várias horas sem motivo, interrogados e um deles sofreu maus-tratos físicos" antes do retorno à embaixada.

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