Irã alerta para consequencias 'imprevisíveis' após ataque da Ucrânia contra navio no Mar Cáspio
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O Ministério das Relações Exteriores do Irã advertiu nesta segunda-feira sobre consequências "imprevisíveis" após o ataque da Ucrânia contra um navio iraniano no mar Cáspio no fim de semana.
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"A ação da Ucrânia foi um ato absolutamente ilegal e injustificável, contrário à Carta das Nações Unidas, além de uma ação perigosa à qual, sem dúvida, responderemos", declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei.
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