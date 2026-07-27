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Irã alerta para consequencias 'imprevisíveis' após ataque da Ucrânia contra navio no Mar Cáspio

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/07/2026 06:34

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O Ministério das Relações Exteriores do Irã advertiu nesta segunda-feira sobre consequências "imprevisíveis" após o ataque da Ucrânia contra um navio iraniano no mar Cáspio no fim de semana.

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"A ação da Ucrânia foi um ato absolutamente ilegal e injustificável, contrário à Carta das Nações Unidas, além de uma ação perigosa à qual, sem dúvida, responderemos", declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei.

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rkh-mz/jsa/meb/pb/fp

Tópicos relacionados:

conflito ira politica russia ucrania

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