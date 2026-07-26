Dirigente norte-coreana rejeita apelos regionais pela desnuclearização

A poderosa irmã do líder norte-coreano, Kim Jong Un, criticou, na segunda-feira (noite de domingo, 26, em Brasília) a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) por pedir a desnuclearização da península coreana, e qualificou sua postura como "estúpida e tola".

A ASEAN expressou, na semana passada, sua "grave preocupação" com o programa norte-coreano de armas nucleares e urgiu o diálogo para "alcançar uma paz e uma estabilidade duradouras em uma península coreana desnuclearizada".

Mas Kim Yo Jong, irmã do líder Kim, expressou, em um comunicado, seu "forte descontentamento com a atitude abertamente hostil do foro de seguir a proclamação dos Estados Unidos sobre a 'desnuclearização'" e ignorar a Constituição norte-coreana.

"É um fracasso de pensamento estratégico e lógico e uma manifestação de um sonho louco, estúpido e tolo, seguir agarrando-se à 'desnuclearização da península da Coreia', que já perdeu significado conceitual e prático", acrescentou na declaração divulgada pela agência oficial KCNA.

A Coreia do Norte tem insistido em seu desejo de desenvolver seus programas nuclear e de mísseis balísticos, proibidos sob as sanções do Conselho de Segurança da ONU.

Kim Yo Jong, personalidade-chave nas comunicações e na diplomacia norte-coreana, afirmou em junho que o programa nuclear norte-coreano é "a linha de não retorno".

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