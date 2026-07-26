RD Congo registra mil novos casos de ebola em dez dias

Mais de 3.000 casos de ebola, entre eles 1.354 fatais, foram registrados na República Democrática do Congo (RDC) desde o início da epidemia, informaram autoridades congolesas neste domingo (26), depois que foi superada, em meados de julho, a marca dos 2.000 casos.

A RDC enfrenta um surto de ebola no leste do país, uma região assolada por mais de 30 anos de conflitos armados.

A doença, transmitida por contato com fluidos corporais e que provoca febre hemorrágica, matou mais de 15.000 pessoas na África nos últimos 50 anos.

A epidemia mais letal na RDC causou cerca de 2.300 mortes entre 3.500 casos registrados entre 2018 e 2020.

A 17ª epidemia na RDC, declarada oficialmente em 15 de maio, é provocada pelo vírus Bundibugyo, para o qual não há nem vacina, nem tratamento.

Neste domingo, tinham sido confirmados 3.075 casos em cinco províncias do país, entre os quais 1.354 óbitos, segundo dados oficiais.

A marca de 2.000 casos confirmados tinha sido superada em 15 de julho.

O epicentro da crise está em Ituri, uma província do nordeste da RDC, fronteiriça com o Sudão do Sul e Uganda, que concentra cerca de 90% dos casos, segundo a OMS.

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