Kaalund aproveita desistência de Lyles e triunfa nos 200m nos EUA

O americano Garrett Kaalund protagonizou uma grande surpresa neste domingo (26) ao vencer a prova dos 200 metros no Campeonato Americano de Atletismo ao Ar Livre, depois que o favorito Noah Lyles abandonou a final devido a uma cãibra no momento em que tentava a dobradinha nas provas de velocidade.

Lyles, atual campeão olímpico dos 100 metros — que havia vencido essa prova na sexta-feira com o tempo de 9,79 segundos, a melhor marca do ano —, sentiu um desconforto ao sair da curva e optou por parar para evitar uma lesão mais grave.

"Senti uma fisgada e achei melhor parar. Não fazia sentido forçar", explicou Lyles, de 29 anos, afirmando ter sofrido apenas uma cãibra e descartando problemas físicos mais sérios.

Kaalund, de 22 anos, aproveitou a ausência inesperada de seu principal rival para conquistar a vitória com o tempo de 20,04 segundos. Brandon Hicklin terminou em segundo e Maximilian Thomas em terceiro, ambos com a marca de 20,29 segundos.

Na prova feminina, Melissa Jefferson-Wooden confirmou sua excelente temporada ao conquistar o título dos 200 metros com o tempo de 21,69 segundos, ficando a apenas um centésimo de segundo de seu recorde pessoal. Cambrea Sturgis (22,22) e Camryn Dickson (22,58) completaram o pódio.

A atual campeã mundial dos 100m, 200m e do revezamento 4x100m optou por não competir na principal prova de velocidade, vencida por Sha'Carri Richardson, escolhendo, em vez disso, concentrar seus esforços na distância mais longa de sprint.

- Tinch domina 110 metros com barreiras -

Em outras provas de destaque do dia, Tara Davis-Woodhall ampliou sua sequência de vitórias no salto em distância para 19 competições, triunfando com a marca de 7,16 metros alcançada em sua sexta e última tentativa.

A campeã olímpica e mundial permanece invicta desde o Campeonato Mundial de 2023 e garantiu mais uma vitória com uma reação em que superou Alyssa Jones e Monae' Nichols.

"Tentei resolver a prova logo no primeiro salto, mas não foi possível. No final, tive que lutar até a última tentativa", reconheceu Davis-Woodhall após conquistar mais um triunfo.

Outra final emocionante ocorreu nos 110 metros com barreiras, onde Cordell Tinch conquistou seu primeiro título nacional dos EUA ao superar Bradley Franklin por apenas quatro milésimos de segundo.

Ambos registraram o tempo de 13,00 segundos, mas as marcas oficiais deram a vitória a Tinch com 12,993 contra 12,997.

"Quando você encontra o ritmo, sente que tudo se encaixa perfeitamente. Eu sabia que tinha chegado em primeiro", afirmou Tinch.

Nas provas de campo, Valarie Allman reafirmou seu domínio no lançamento de disco ao conquistar seu oitavo título nacional consecutivo com um lançamento de 69,54 metros, enquanto o prodígio de 17 anos Cooper Lutkenhaus confirmou seu imenso potencial ao vencer a prova dos 800 metros com o tempo de 1:43,48, após uma arrancada decisiva nos últimos 200 metros.

"Foi incrível", disse o jovem americano após completar a dobradinha de títulos nacionais em pista coberta e ao ar livre na temporada.

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