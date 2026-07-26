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Preços do petróleo caem mais de 5% com esperanças renovadas de acordo EUA-Irã

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AFP
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Repórter
26/07/2026 19:35

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Os preços do petróleo registraram forte queda na abertura dos mercados asiáticos na segunda-feira (noite de domingo, 26, em Brasília), enquanto os investidores se mostram aliviados após duas noites sem ataques dos Estados Unidos no Irã, o que deixa a porta aberta para novas negociações. 

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O preço do barril de Brent do Mar do Norte, referência internacional do petróleo, operava em queda de 5,58%, a 91,38 dólares. Seu equivalente americano, o barril de WTI, registrava baixa de 5,46%, a 84,43 dólares.

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tmc-mlm/ksb/cjc/mvl/mvv

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