Opositora Machado não participará de diálogos com governo da Venezuela apoiados pelos EUA
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A líder opositora venezuelana e prêmio Nobel da Paz María Corina Machado disse, neste domingo (26), que não vai participar de um processo de diálogos entre um grupo de opositores e o governo da presidente interina Delcy Rodríguez, previsto para agosto e apoiado pelos Estados Unidos.
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"Membros da Assembleia Nacional de 2015 e representantes do regime anunciaram a criação de um mecanismo entre ambos, em cujo desenho, construção e funcionamento não participamos; portanto, não nos corresponde explicar seus alcances e suas decisões", disse Machado, em nota assinada em conjunto com Edmundo González Urrutia, que foi candidato da oposição nas eleições presidenciais de 2024.
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