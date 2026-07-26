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Centenas de pessoas fogem de barco de um incêndio florestal no sul da Itália

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AFP
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Repórter
26/07/2026 13:53

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Centenas de pessoas foram retiradas por mar neste domingo (26), no sul da Itália, e espera-se que mais sejam transportadas em breve, devido a um incêndio florestal que assola partes da costa do Adriático, informou a Guarda Costeira.

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"Mais de 400 turistas e banhistas foram evacuados por mar, a única rota de evacuação viável", informou a agência em seu canal no WhatsApp, acrescentando que as operações continuam. 

Os evacuados estavam sendo resgatados da área próxima à cidade de Peschici, na região sul da Puglia. 

Um porta-voz da Guarda Costeira disse à AFP que espera retirar aproximadamente mais 300 pessoas. 

No total, seis embarcações da Guarda Costeira, três da polícia financeira italiana e cerca de 10 embarcações privadas participaram da operação, afirmou a organização. 

Imagens da televisão mostraram bombeiros e um avião anfíbio Canadair combatendo o incêndio, que no momento não representa uma ameaça imediata às residências da cidade.

Uma enorme coluna de fumaça podia ser vista a dezenas de quilômetros de distância. 

"A situação está sob controle neste momento", declarou o prefeito de Peschici, Luigi d'Arenzo, segundo o jornal local Gazzetta del Mezzogiorno.

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ljm/rh/gv/mmy/an/aa

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