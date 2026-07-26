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Tamara Korpatsch conquista em casa WTA de Hamburgo

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/07/2026 12:29

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A tenista alemã Tamara Korpatsch conquistou o segundo título da WTA de sua carreira neste domingo (26), ao derrotar a húngara Anna Bondar (97ª do ranking) em sets diretos na final do torneio de Hamburgo, um evento da categoria WTA 250. 

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Korpatsch, de 31 anos e 81ª colocada no ranking da WTA, venceu com parciais de 6-3 e 6-3, ampliando sua galeria de troféus que, até então, contava apenas com o título de Cluj-Napoca, conquistado há três anos. 

Bondar, de 29 anos, sofreu sua segunda derrota consecutiva nesta final de Hamburgo e terá de continuar aguardando para conquistar seu primeiro título da WTA.

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mw/dmc/iga/dam/aam

Tópicos relacionados:

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