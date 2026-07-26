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Trump dá 'espaço' à via diplomática com Irã, diz embaixador na ONU

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AFP
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Repórter
26/07/2026 12:29

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está dando à via diplomática com o Irã "um pouco de espaço", afirmou neste domingo (26) o embaixador dos EUA na ONU, após duas noites consecutivas sem ataques contra o país. 

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O representante dos EUA nas Nações Unidas, Mike Waltz, disse à Fox News que Washington permanece "pronto" para lançar novas ofensivas contra o Irã e que "mais recursos foram enviados para a região". 

No entanto, ele observou que Trump está "dando um pouco de espaço para as negociações, um pouco de margem". 

As forças armadas dos EUA concluíram sua décima terceira noite de bombardeios no Irã na madrugada de sexta-feira, marcando a maior escalada do conflito desde o cessar-fogo de abril.

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pnb/des/ad/dga/aa

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