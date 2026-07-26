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Ex-presidente Hernández retorna a Honduras após ser indultado por Trump

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AFP
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Repórter
26/07/2026 12:17

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O ex-presidente de Honduras Juan Orlando Hernández voltou neste domingo (26) ao seu país, quase oito meses depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lhe ter perdoado uma pena de 45 anos de prisão por tráfico de drogas, confirmou um jornalista da AFP. 

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Hernández chegou em um voo privado ao aeroporto de Palmerola, 60 quilômetros a noroeste de Tegucigalpa, onde a sua família o recebeu na pista, enquanto dezenas de apoiadores o esperavam fora do terminal. 

JOH, como o ex-presidente é conhecido pelas iniciais de seu nome, desceu do avião vestido com camisa azul e calça jeans e se ajoelhou para orar. Depois foi em uma van até o interior do aeroporto para concluir os trâmites de imigração. 

"Estamos muito felizes e muito entusiasmados" por recebê-lo, disse à AFP Eva Amador, de 56 anos, uma das apoiadores do ex-presidente, enquanto carregava uma faixa com uma mensagem de gratidão a Trump.

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str-hma/axm/ad/aa

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