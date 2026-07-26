Ex-presidente Hernández retorna a Honduras após ser indultado por Trump

O ex-presidente de Honduras Juan Orlando Hernández voltou neste domingo (26) ao seu país, quase oito meses depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lhe ter perdoado uma pena de 45 anos de prisão por tráfico de drogas, confirmou um jornalista da AFP.

Hernández chegou em um voo privado ao aeroporto de Palmerola, 60 quilômetros a noroeste de Tegucigalpa, onde a sua família o recebeu na pista, enquanto dezenas de apoiadores o esperavam fora do terminal.

JOH, como o ex-presidente é conhecido pelas iniciais de seu nome, desceu do avião vestido com camisa azul e calça jeans e se ajoelhou para orar. Depois foi em uma van até o interior do aeroporto para concluir os trâmites de imigração.

"Estamos muito felizes e muito entusiasmados" por recebê-lo, disse à AFP Eva Amador, de 56 anos, uma das apoiadores do ex-presidente, enquanto carregava uma faixa com uma mensagem de gratidão a Trump.

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