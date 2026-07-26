Praias do Dia D na Normandia e Monte Olimpo, novos Patrimônios Mundiais da Unesco

As praias do desembarque do Dia D na Normandia, durante a Segunda Guerra Mundial, e o Monte Olimpo, na Grécia, estão entre os locais adicionados à Lista do Patrimônio Mundial da Unesco neste domingo (26).

O comitê desta agência da ONU, reunido até quarta-feira na cidade sul-coreana de Busan, também adicionou à lista o Castelo de Alamut, no Irã, os teatros de condomínio dos séculos XVIII e XIX, na Itália, e as fortalezas capetianas reais de Languedoc, na França, entre outros.

As praias do Dia D correspondem a 80 quilômetros de litoral no noroeste da França, onde as tropas aliadas desembarcaram em 6 de junho de 1944, e foram palco de uma batalha decisiva para libertar a Europa do nazismo e pôr fim ao conflito.

Essas praias "estão direta e materialmente associadas aos desembarques (...) que desempenharam um papel decisivo na libertação da Europa Ocidental da ocupação nazista", afirmou uma representante do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos) da Unesco durante a sessão em Busan.

Este conjunto de locais "comemora simbolicamente o imenso sacrifício humano feito para derrubar uma ocupação autoritária", acrescentou.

A candidatura abrangeu as cinco praias do Dia D, conhecidas pelos seus codinomes Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword, e outros locais associados a esse evento histórico na região.

A Unesco destacou que esse complexo inclui bunkers, baterias de artilharia, postos de controle de fogo e ninhos da resistência, juntamente com vestígios de campos de batalha, equipamentos militares originais e paisagens memoriais, como um cemitério americano.

"Esses elementos formam uma paisagem cultural excepcional, moldada tanto pelos eventos de 1944 quanto pela sua memória duradoura", afirmou a Unesco.

- A "morada" dos deuses -

O Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco também inscreveu por unanimidade a "região ampliada do Monte Olimpo" na Lista do Patrimônio Mundial neste domingo.

A Grécia celebrou a inclusão da montanha mais alta do país, uma reserva natural protegida e o "lar" dos deuses da antiguidade, segundo a mitologia grega.

"A partir de hoje [domingo], o mítico Olimpo se torna uma montanha para toda a humanidade", declarou o primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, no Facebook.

"A inclusão do local na Lista do Patrimônio Mundial foi uma grande conquista nacional", acrescentou.

Com 2.914 metros de altura, o Monte Olimpo (no norte da Grécia) é uma das áreas com maior biodiversidade da Europa, lar de mais de 2.000 espécies de plantas, incluindo dezenas de espécies endêmicas, além de fauna rara, segundo especialistas.

Inúmeros turistas visitam "este centro da mitologia grega onde Homero evocou os doze deuses gregos e seus palácios no Monte Olimpo", destaca a Unesco.

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