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Ataque vinculado ao narcotráfico deixa 6 mortos na Guatemala

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AFP
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Repórter
26/07/2026 11:42

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Pelo menos seis pessoas, incluindo um jovem de 17 anos, morreram e uma ficou ferida em um ataque armado vinculado a uma disputa de território entre gangues de narcotraficantes na periferia sul da Cidade da Guatemala, informou a Polícia neste domingo (26). 

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O crime, perpetrado por agressores desconhecidos dentro de uma residência, ocorreu na vila urbana de Boca del Monte, no município de Villa Canales, na noite de sábado, segundo um comunicado da polícia. 

De acordo com o comunicado, as vítimas estavam comemorando um aniversário quando os agressores abriram fogo enquanto fogos de artifício eram soltos na rua. 

Um porta-voz da polícia disse à AFP que, segundo as investigações iniciais, o incidente parece estar ligado a uma guerra de território entre gangues de narcotraficantes na região. 

As autoridades atribuem quase metade da violência na Guatemala ao tráfico de drogas e a gangues que extorquem dinheiro de comerciantes e empresas de transporte público. 

Segundo dados oficiais, o país encerrou o ano passado com uma taxa de homicídios de 16,1 por 100 mil habitantes, mais que o dobro da média mundial.

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hma/dga/aa

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