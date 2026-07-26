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Seis mortos em ataques ucranianos contra cidades ocupadas pela Rússia e localidade fronteiriça

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AFP
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Repórter
26/07/2026 09:55

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Ataques ucranianos contra cidades ocupadas por Moscou e uma vila russa na fronteira deixaram seis mortos neste domingo (26), em meio a uma escalada marcada por um aumento significativo de vítimas civis. 

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Na Ucrânia, um bombardeio russo contra um prédio residencial em Kharkiv, no nordeste do país, matou uma pessoa, segundo informações de Kiev. 

Esses ataques ocorrem um dia depois de 20 pessoas morrerem em ambos os países, em meio à intensificação de ataques de longo alcance, enquanto as negociações para pôr fim a mais de quatro anos de guerra permanecem paralisadas. 

Em Horlivka, localidade controlada pela Rússia no leste da Ucrânia, um ataque com drone ucraniano matou quatro pessoas, segundo autoridades de ocupação russas. 

Outra pessoa morreu na parte ocupada da região sul de Kherson, de acordo com autoridades designadas por Moscou naquela área. 

Na região fronteiriça russa de Belgorod, as autoridades relataram uma morte causada por um ataque com drone ucraniano na vila de Smorodino. 

Na Ucrânia, o presidente, Volodimir Zelensky, afirmou que equipes de emergência estavam atuando em um prédio residencial em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, atingido por um ataque de drone russo. 

"Infelizmente, uma pessoa morreu e nove ficaram feridas, incluindo duas crianças", declarou o presidente. 

Ele alegou que a Rússia lançou oito mísseis e 136 drones em território ucraniano durante a noite. 

"A capital foi atingida por mísseis balísticos e três pessoas ficaram feridas", acrescentou.

As negociações mediadas pelos Estados Unidos para pôr fim aos combates estão paralisadas. O Kremlin ocupa grandes áreas do leste e do sul da Ucrânia e reiterou sua intenção de tomar o restante do leste pela força.

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bur/gv/mmy/an/aa

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