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Autoridades palestinas denunciam que colonos incendiaram duas mesquitas na Cisjordânia

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AFP
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Repórter
26/07/2026 09:55

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Colonos israelenses incendiaram duas mesquitas no norte da Cisjordânia, disseram autoridades palestinas de alto escalão no território ocupado neste domingo (26), em meio à escalada da violência que deixou seis mortos na sexta-feira. 

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O conflito na Cisjordânia se intensificou desde o ataque do Hamas contra Israel, que desencadeou a guerra em Gaza em outubro de 2023. Desde então, ataques de colonos e operações militares israelenses em localidades palestinas tornaram-se quase diários. 

O prefeito de Qusra, ao sul da cidade de Nablus, disse à AFP que colonos israelenses incendiaram uma mesquita em construção na localidade. 

"O fogo destruiu a entrada da mesquita e danificou até mesmo a alvenaria", disse Abdel Azim Wadi. Segundo ele, os agressores picharam grafites nas paredes, incluindo a palavra "vingança" em hebraico. 

O exército israelense informou que tropas foram enviadas aos arredores de Qusra após receberem a denúncia de um incêndio em uma mesquita. 

"Os soldados procuraram suspeitos que haviam fugido antes de sua chegada e identificaram sinais de incêndio criminoso e pichações no local", disse. 

Em um incidente separado, colonos israelenses incendiaram uma mesquita na vila de Kour, perto de Tulkarem, e picharam slogans racistas em seus muros, de acordo com o ministério palestino de Doações e Assuntos Religiosos. 

Na sexta-feira, em Tel, perto de Nablus, quatro palestinos e dois israelenses morreram em confrontos após uma incursão de um grupo de colonos.

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yif-if-jd/mdh/dbh/erl/aa

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