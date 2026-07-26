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Ataque perto da Marcha do Orgulho de Berlim foi um 'ataque terrorista islamista', diz ministro

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AFP
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Repórter
26/07/2026 09:43

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O atropelamento intencional perto da Marcha do Orgulho em Berlim, que deixou pelo menos uma pessoa morta no sábado, foi um "ataque terrorista islamista", declarou o ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, neste domingo (26). 

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"Tudo o que vemos indica que estamos lidando com um ataque terrorista islamista", afirmou o ministro durante uma coletiva de imprensa no local do incidente, elevando o número de feridos para 29.

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pyv/an/mmy/aa

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