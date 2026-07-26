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Tufão Noul atinge a China com ventos fortes e chuva

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AFP
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Repórter
26/07/2026 08:45

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O tufão Noul atingiu a costa da China na madrugada deste domingo (26), trazendo ventos intensos e chuvas torrenciais para o litoral sul, sendo a tempestade mais forte a atingir o país até agora neste ano, informou a mídia estatal. 

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As previsões meteorológicas para Noul levaram as autoridades a evacuar mais de 340.000 pessoas e suspender o trabalho, os serviços ferroviários e os voos. 

O centro do tufão atingiu a costa às 3h50 (16h50 de sábado, no horário de Brasília) perto de Pinghai, província de Guangdong, cerca de 80 quilômetros a noroeste do centro financeiro de Hong Kong, segundo a emissora estatal CCTV. 

Os ventos máximos sustentados perto do olho da tempestade no momento do impacto atingiram 162 quilômetros por hora, informou a CCTV. 

Noul é o tufão mais forte a atingir a China até agora em 2026, acrescentou a emissora. 

Antes de se intensificar sobre o Mar da China Meridional no sábado, o tufão Noul deixou um rastro de destruição ao atingir o extremo norte das Filipinas. 

Três pessoas morreram e uma está desaparecida durante a breve passagem do tufão, informou a agência de gestão de desastres das Filipinas. 

Na China, a CCTV transmitiu imagens neste domingo mostrando ruas cobertas de destroços e algumas pequenas estruturas, incluindo uma cesta de basquete, derrubadas pelas rajadas de vento.

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bur-pfc/hol/mas/cjc/erl/aa

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