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Enchentes repentinas causam 10 mortes na China

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Repórter
26/07/2026 08:33

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Uma estância turística no noroeste da China foi atingida por uma inundação repentina neste domingo (26), provocada por fortes chuvas, que deixou 10 mortos e 23 feridos, informou a mídia estatal. 

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Diversas áreas no sul da China estavam em alerta máximo para possíveis inundações neste domingo, após o tufão Noul atingir a costa no início da manhã. 

"Uma inundação repentina em uma área de montanha, provocada por chuvas torrenciais de curta duração, em uma área turística do condado de Weiyuan, cidade de Dingxi, deixou vários campistas ilhados", informou a CCTV. 

A inundação ocorreu em Shuangshimen, na região montanhosa e acidentada do sul de Gansu, a cerca de 1.200 quilômetros a sudoeste de Pequim. 

Shuangshimen é conhecida por seus arcos de pedra naturais e riachos de montanha. É um local popular para acampamentos de verão. 

"Os feridos foram levados para o hospital para tratamento e outras 174 pessoas foram resgatadas", informou a CCTV. 

Algumas áreas de Gansu, distantes da trajetória de Noul, também registraram fortes chuvas no domingo, levando as autoridades locais a emitir alertas meteorológicos.

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pfc/pbt/erl/dbh/aa

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