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Presidente da Venezuela reestrutura o alto comando das Forças Armadas

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Repórter
26/07/2026 08:33

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A presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, empossou no sábado (25) novos membros do alto comando e diversos oficiais regionais das Forças Armadas, além de ratificar o ministro da Defesa, general Gustavo González López. 

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Rodríguez assumiu o cargo após a deposição de Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos em janeiro. As Forças Armadas, consideradas um pilar do chavismo, expressaram seu apoio inabalável e absoluta "lealdade" a ela na ausência do líder de esquerda. 

A posse dos novos oficiais de alta patente visa "continuar fortalecendo as políticas de segurança do nosso país e manter a paz e a tranquilidade", disse Rodríguez no sábado, durante uma cerimônia militar televisionada. 

A presidente nomeou o major-general Rubén Belzares Escobar como chefe do Comando Operacional Estratégico, considerado o segundo cargo mais importante das Forças Armadas e responsável pelas tropas. 

Belzares Escobar era comandante do Exército e substitui o major-general Rafael Prieto Martínez, nomeado em março em meio a uma reformulação do comando militar promovida por Rodríguez. 

A presidente também substituiu o segundo em comando do Comando Operacional Estratégico, o chefe do Comando Integrado de Defesa Aeroespacial e seis dos oito generais responsáveis pelas regiões do país.

O general Gustavo González López manteve seu cargo como ministro da Defesa. 

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atm/mvl/aa

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