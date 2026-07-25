Atropelamento deixa ao menos um morto e 15 feridos após marcha do Orgulho em Berlim

Ao menos uma pessoa morreu e outras 15 ficaram feridas, entre elas "algumas com gravidade", após um atropelamento à margem da parada do Orgulho gay em Berlim na noite deste sábado (24), informou a polícia.

A marcha do Orgulho em Berlim é uma das maiores do tipo na Europa, um evento popular que atrai um público maior que a comunidade LGBT+, além de várias organizações e empresas.

O veículo, um utilitário, foi abandonado no local dos fatos no parque Tiergarten, área florestal da capital onde o desfile terminava, segundo o porta-voz da polícia, Florian Nath.

O veículo "atropelou várias pessoas, causando-lhes ferimentos" pouco antes das 22h locais (17h de Brasília), informou a entidade policial pelas redes sociais, assegurando que está engajada na busca ativa dos suspeitos.

No local dos fatos, um jornalista da AFP observou a área em plena evacuação. Por meio de alto-falantes, as autoridades pediam que os presentes se dirigissem para o norte da cidade.

Dezenas de caminhões de emergência eram visíveis e as autoridades ergueram uma tenda no meio da rua.

O encerramento dos festejos foi cancelado e a polícia pediu que os participantes não cruzassem o parque pelo bosque, mas que usassem exclusivamente as ruas.

"Vão para casa, por favor", também pediram os organizadores do evento pelas redes sociais.

Centenas de milhares de pessoas participaram da marcha do Orgulho, chamada Christopher Street Day (CSD) na Alemanha. A maioria dos participantes já tinha deixado a área no momento dos fatos.

O final do desfile ocorreria na rua de 17 de Junho, uma extensa via que atravessa o parque Tiergarten até o Portão de Brandemburgo.

- Reações -

O chanceler alemão, Freidrich Merz, pediu, neste sábado, para "esclarecer completamente" o incidente e disse que se tratou de um "ato abominável".

Merz e seu ministro do Interior, Alexander Dobrindt, "se comprometem com determinação especial a esclarecer por completo este ato abominável e garantir que seja punido", disse um porta-voz em um comunicado.

O prefeito de Berlim, Kai Wegner, afirmou, por sua vez, que a "liberdade da cidade foi atacada".

No X, ele afirmou que "a reunião por uma Berlim tolerante e pacífica foi atacada da forma mais brutal".

Zona verde da cidade, a floresta também é um local muito procurado por turistas por ter em suas proximidades o Reichestag (sede do Parlamento), a Coluna da Vitória e o jardim zoológico.

- Incidentes anteriores -

A Alemanha testemunhou outros incidentes violentos nos últimos anos. Em fevereiro de 2025, na véspera das eleições legislativas, um turista espanhol foi esfaqueado no Monumento do Holocausto.

No começo de março, um jovem sírio foi condenado a 13 anos de prisão por este atentado de motivação islamista que, juntamente com outros cometidos especialmente por estrangeiros, alimentou a ascensão da extrema-direita na Alemanha.

No extremo sul do Tiergarten, em dezembro de 2016, um tunisiano matou 12 pessoas ao invadir com um caminhão um mercado de Natal, em mais um ataque de motivação islamista.

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