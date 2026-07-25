Noah Lyles se classifica para final dos 200 metros no Campeonato Americano de Atletismo
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O americano Noah Lyles se classificou neste sábado (25) para a final dos 200 metros no Campeonato Americano de Atletismo ao Ar Livre, que está sendo realizado no Icahn Stadium, em Nova York.
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Lyles marcou 20,51 segundos para vencer sua bateria e avançar à final dos 200 metros, prova na qual conquistou o bronze nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e Paris 2024 e da qual é o atual campeão mundial.
O velocista de 29 anos, natural de Gainesville, Flórida, havia conquistado seu terceiro título nacional nos 100 metros na sexta-feira, com o tempo de 9,79 segundos. Lyles é o campeão olímpico da principal prova do atletismo.
Competir na final dos 100 metros menos de 24 horas antes das eliminatórias dos 200 metros não o impediu de superar seus rivais.
"Estou um pouco cansado, mas vou descansar e estarei pronto para a final", disse Lyles à NBC. "O motor está funcionando bem, mas as pernas estão cansadas".
Lyles está empatado com Michael Johnson e Ralph Metcalfe com cinco títulos nacionais nos 200 metros.
Garrett Kaalund liderou a primeira bateria da prova com o tempo de 20,46 segundos, enquanto Brandon Hicklin liderou a terceira com 20,43. Ambos despontam como os principais rivais de Lyles.
Enquanto isso, nos 400 metros, Justin Robinson parecia ter protagonizado uma das maiores surpresas do Campeonato Americano ao vencer a final com o tempo de 44,31 segundos.
Robinson, de 24 anos, havia superado os dois favoritos, Chris Bailey e Khaleb McRae.
No entanto, uma análise realizada minutos após a prova constatou que ele havia pisado na linha que separa as raias em diversas ocasiões, o que resultou em sua desclassificação.
Bailey, que havia terminado em segundo lugar com 44,39 segundos, ficou com o título nacional.
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str/ma/aam