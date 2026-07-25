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Internacional

Provável atropelamento deixa vários feridos em marcha do Orgulho em Berlim

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/07/2026 18:39

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Várias pessoas ficaram feridas no parque Tiergarten de Berlim, provavelmente atropeladas por um carro ao final da marcha do Orgulho Gay neste sábado (25), informou a polícia da capital alemã.

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"Presume-se que um veículo entrou no parque Tiergarten, atropelou várias pessoas e as feriu", informou a polícia pelo  WhatsApp.

A mesma fonte acrescentou que os feridos recebem atendimento e que há uma busca ativa pelos suspeitos.

O encerramento dos festejos foi cancelado e a polícia pediu aos participantes que "não cruzem" o parque pelo bosque, mas que usem exclusivamente as ruas.

"Vão para casa, por favor", pediram os organizadores no Instagram. 

Mais cedo, centenas de milhares de pessoas tinham participado da Marcha do Orgulho, chamada Christopher Street Day (CSD) na Alemanha.

O final do desfile seria realizado na rua de 17 de Junho, uma longa via que atravessa o Tiergarten até o Portão de Brandemburgo.

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bur-pyv/hba/cjc/mvl/mvv

Tópicos relacionados:

alemanha lgbt- manifestacao policia

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