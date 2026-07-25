O craque argentino Lionel Messi não participará do Jogo das Estrelas da MLS pelo terceiro ano consecutivo, anunciou a liga norte-americana de futebol neste sábado (25).

Messi, de 39 anos, selecionado por meio de votação popular, está descansando e sem data definida para retornar, após sua participação na Copa do Mundo de 2026, na qual ele e a 'Albiceleste' perderam a final para a Espanha (1-0) no último domingo.

"A Major League Soccer e a Associação de Jogadores da MLS concordaram que, após a eliminação de um jogador da Copa do Mundo, os clubes realizariam discussões individuais com cada atleta para determinar o descanso adequado e o cronograma de retorno aos treinos e às competições", diz o comunicado da liga.

O texto acrescenta: "Em conformidade com esse acordo, Rodrigo De Paul e Lionel Messi estarão dispensados de participar do MLS All-Star 2026".

Consequentemente, Messi não sofrerá sanções por sua ausência, ao contrário do que ocorreu em 2025, quando foi suspenso por uma partida por perder o Jogo das Estrelas sem um motivo válido.

Tim Ream, capitão da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026, juntamente com o brasileiro Evander e o sul-coreano Son Heung-min, confirmaram presença na partida de exibição, que coloca frente a frente um time de estrelas da MLS e um da liga mexicana.

A 30ª edição do MLS All-Star Game será realizada na quarta-feira (29) no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte.

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