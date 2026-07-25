Hamilton e Antonelli são sancionados e perdem 3 posições no grid do GP da Hungria

Lewis Hamilton (Ferrari) e Kimi Antonelli (Mercedes) - inicialmente segundo e quarto colocados no grid de largada para o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, no domingo (26) — receberam punições de perda de três posições no grid para a corrida no circuito de Hungaroring.

O heptacampeão mundial britânico, que havia perdido a pole position para seu compatriota Lando Norris (McLaren) por apenas 12 milésimos de segundo, foi punido pelos comissários por atrapalhar o piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) durante a sessão.

Na primeira curva, Hamilton acabou ficando no caminho de Piastri, que havia acabado de iniciar uma volta rápida e foi forçado a abortar sua tentativa devido à obstrução.

"Fui avisado literalmente quando ele já estava logo atrás de mim, e não fazia ideia de que ele vinha em alta velocidade. Obviamente, não foi intencional", explicou o inglês em entrevista coletiva.

Apesar dessas explicações, Hamilton não conseguiu evitar a punição e largará da quinta posição, logo atrás do próprio Piastri.

O outro carro da Ferrari, pilotado pelo monegasco Charles Leclerc, vai largar portanto na primeira fila, logo atrás de Norris.

Já Kimi Antonelli (Mercedes) foi penalizado por não reduzir a velocidade o suficiente sob bandeira amarela e largará em sétimo lugar.

O italiano, que estava bem encaminhado para garantir uma vaga na primeira fila, teve azar já que Verstappen rodou bem à sua frente na última curva, obrigando-o a frear, embora não o suficiente, segundo os comissários.

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