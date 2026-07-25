Técnico do Newcastle tem dúvidas sobre permanência de Bruno Guimarães no clube

O técnico do Newcastle, Eddie Howe, admitiu neste sábado (25) que não sabe se o brasileiro Bruno Guimarães permanecerá no clube, já que o volante está na mira do Arsenal, atual campeão inglês.

Segundo a BBC, o jogador de 28 anos teria sido alvo de uma proposta de 70 milhões de libras (cerca de R$ 473 milhões na cotação atual) por parte dos 'Gunners'.

"Não queremos perder nossos melhores jogadores (...) Não sei o que o futuro reserva para o Bruno. Por um lado, cabe a outros especular sobre isso, mas também realizar conversas das quais não participo", declarou Howe.

"Não há nada que indique que o Bruno não retornará aos treinos conosco. Temos que analisar a situação como ela está. O Bruno é o capitão do nosso clube. Ele provou ser um jogador e uma pessoa incrível. Falo por todos no clube: nós o valorizamos muito e, claro, todos querem que ele fique", acrescentou o técnico dos 'Magpies'.

Guimarães está atualmente de férias após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Noruega, no início de julho. O jogador deverá retornar ao Newcastle na sexta-feira, antes do período de treinamentos de pré-temporada do clube na Espanha.

No entanto, o interesse do Arsenal em Guimarães é uma nova dor de cabeça para Howe, que já perdeu Alexander Isak, que se transferiu para o Liverpool no ano passado após uma longa novela de negociações. O atacante sueco chegou a fazer uma greve, recusando-se a participar da pré-temporada do Newcastle na tentativa de forçar sua transferência para os 'Reds'.

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