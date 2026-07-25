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China evacua 340 mil pessoas devido ao tufão Noul

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AFP
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Repórter
25/07/2026 14:51

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As autoridades evacuaram mais de 340 mil pessoas e suspenderam o trabalho e os serviços ferroviários no sul da China devido à aproximação do tufão Noul, que também causou cancelamentos de voos em Hong Kong. 

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O ciclone deve atingir a costa entre Shenzhen e Haifeng, na província de Guangdong, na madrugada de domingo, segundo o Centro Meteorológico Nacional da China. A China emitiu um alerta vermelho para o tufão na noite deste sábado, o nível mais alto em seu sistema de quatro níveis. 

De acordo com o serviço meteorológico chinês, algumas áreas de Guangdong e das províncias vizinhas de Hunan, Fujian e Jiangxi sofrerão com fortes chuvas, que continuarão até a noite de domingo. 

Ao atingir a costa, o tufão deve trazer ventos fortes de 151 a 173 km/h.

Mais de 340 mil pessoas já foram retiradas de Guangdong, informou a agência de notícias oficial Xinhua. 

Doze cidades desta província, incluindo Guangzhou, Dongguan e Shantou, suspenderam aulas, trabalho, produção, atividades comerciais e transporte, parcial ou totalmente, acrescentou. 

Todo o serviço ferroviário provincial também foi suspenso no domingo, informou a emissora estatal CCTV.

Na vizinha Hong Kong, as autoridades emitiram o terceiro nível de alerta de tufão na noite de sábado e anunciaram a abertura de 28 abrigos temporários. 

No entanto, o Observatório de Hong Kong indicou que consideraria elevar o alerta para o segundo nível no início da manhã de domingo, visto que "espera-se que os ventos locais se intensifiquem significativamente durante a noite".

A autoridade aeroportuária local informou neste sábado que pelo menos 49 voos foram cancelados e 238 sofreram atrasos, e que "um grande número de voos deverá ser afetado amanhã".

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isk/djw/arm/hgs/mmy/pc/aa

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