Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Como proíbe cabeceios para seus jogadores do Sub-10

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/07/2026 13:51

compartilhe

SIGA

O clube italiano Como decidiu lançar um programa em suas categorias de base para "reduzir cabeceios desnecessários", chegando a proibir o jogo aéreo para jogadores com menos de 10 anos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O programa inclui a proibição de cabeceios, tanto em treinos quanto em jogos, para crianças menores de 10 anos, exigindo que as cobranças de escanteio sejam feitas rasteiras. As mesmas restrições se aplicam à categoria sub-11, embora esses jogadores possam começar a aprender a cabecear a bola perto do final da temporada, utilizando uma bola de borracha. 

Categorias de faixas etárias mais elevadas serão introduzidas gradualmente ao jogo aéreo, com um limite no número de cabeceios por sessão e a proibição do uso de bolas excessivamente cheias. 

Diante da crescente preocupação com as consequências de cabeceios repetidos e concussões, vários países e modalidades esportivas, incluindo rúgbi, futebol e handebol, adotaram medidas a esse respeito. 

Na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda, o cabeceio foi eliminado dos treinos de equipes com jogadores menores de doze anos. 

Nos últimos anos, ex-jogadores profissionais e familiares de sete jogadores falecidos iniciaram ações judiciais contra diversas entidades dirigentes do futebol britânico. Eles acusam essas organizações de terem "sempre tido plena consciência" dos riscos de concussões e lesões cerebrais enfrentados pelos jogadores, sem implementar as medidas de segurança necessárias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jde/dam/iga/aam

Tópicos relacionados:

fbl saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay