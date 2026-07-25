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Japão enfrenta seu quinto dia consecutivo de 'calor cruel'

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AFP
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Repórter
25/07/2026 12:39

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O Japão registrou temperaturas acima de 40°C pelo quinto dia consecutivo neste sábado (25), oficialmente classificados como "dias de calor cruel", com alertas de onda de calor em diversas regiões do país. 

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Segundo a emissora pública NHK e outros veículos de comunicação japoneses, esta onda de calor é a mais longa desde o início de registros comparáveis em 2010. 

Em seis cidades da região central do Japão, particularmente nas províncias de Aichi e Gifu, as temperaturas ultrapassaram o "kokushobi", um novo termo que significa "dia de calor cruel", segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA). 

Este termo foi cunhado em abril para chamar a atenção do público para os alertas de onda de calor, mas não implica em nenhuma ação oficial em nível nacional. 

Com aproximadamente 1.300 mortes relacionadas ao calor por ano, o país asiático estabeleceu a meta de reduzir esse número pela metade até 2030. 

Segundo cientistas, as mudanças climáticas causadas pela ação humana aumentam a frequência e a intensidade de ondas de calor extremas no Japão e em outros lugares. 

Na quinta-feira, 453 pessoas foram hospitalizadas na capital, Tóquio, com problemas de saúde relacionados ao calor. Este é um número recorde desde que os registros começaram, há 16 anos. 

O Japão teve o verão mais quente já registrado no ano passado.

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nf/lth/thm/mmy/pc/aa

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