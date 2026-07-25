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Internacional

Atlético de Madrid contrata meio-campista sul-coreano Kang-In Lee, do PSG

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AFP
AF
AFP
Repórter
25/07/2026 12:39

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O Atlético de Madrid anunciou, neste sábado (25), a contratação do meia-atacante sul-coreano Kang-In Lee — bicampeão europeu pelo PSG — com um contrato válido pelas próximas cinco temporadas. 

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"O Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain chegaram a um acordo para a transferência de Kang-In Lee, que assina com o nosso clube até 30 de junho de 2031", anunciou o clube 'rojiblanco', sem divulgar os detalhes financeiros da negociação. 

Segundo uma fonte próxima às negociações ouvida pela AFP, o valor da transferência pode ter chegado a 40 milhões de euros (cerca de R$ 232 milhões na cotação atual).

A nova estrela da seleção sul-coreana deixará Paris após três temporadas, nas quais não conseguiu se firmar como titular absoluto, mas com 12 títulos no currículo, incluindo as duas últimas edições da Liga dos Campeões. 

O clube parisiense agradeceu "calorosamente" ao jogador por "tudo o que contribuiu para o clube" e lhe desejou "o melhor para o restante de sua carreira". 

Kang-In Lee retorna assim à Espanha, país para onde se mudou com a família em 2011, aos 10 anos, após ser observado pelas categorias de base do Valencia. 

Depois de atuar pela equipe principal durante três temporadas completas (2018–2021), o sul-coreano foi transferido para o Mallorca e, dois anos depois, chegou a Paris. 

Sua chegada ao Atlético visa reforçar o ataque, que havia ficado desfalcado após a saída de Antoine Griezmann. O sul-coreano é a terceira contratação dos 'colchoneros', juntando-se ao meio-campista dinamarquês Morten Hjulmand e ao lateral espanhol Alejandro Grimaldo.

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ati/cto/dam/erl/aam

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