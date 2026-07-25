Manchester City renova com zagueiro uzbeque Khusanov por cinco anos

O Manchester City anunciou, neste sábado (25), a renovação do contrato do zagueiro uzbeque Abdoukodir Khusanov por cinco anos.

O defensor de 22 anos, que chegou ao clube vindo do francês Lens em janeiro de 2025, ajudou a equipe inglesa a conquistar a dobradinha Copa da Inglaterra-Copa da Liga na temporada passada.

Ele acumula 30 partidas pela seleção do Uzbequistão, incluindo três jogos na fase de grupos da recém-encerrada Copa do Mundo de 2026.

"Este é um grande dia para mim e para a minha família. Estou muito feliz em renovar com o City", disse o zagueiro em um comunicado.

"Aproveitei cada minuto desde que cheguei a Manchester e sinto que estou evoluindo e aprendendo muito como jogador", acrescentou.

"Tenho um novo desafio agora: impressionar Enzo Maresca e sua comissão técnica e garantir presença regular nos planos deles. Estou determinado a alcançar isso", disse Khusanov, referindo-se ao novo técnico do City.

Ele é o segundo jogador a renovar contrato nesta semana, depois do atacante Phil Foden, que firmou um novo vínculo de quatro anos no início da semana.

"Estamos muito satisfeitos e impressionados com a evolução de Khusanov desde a sua chegada à Inglaterra", disse Hugo Viana, diretor de futebol do Manchester City.

"Com apenas 22 anos, ele ainda tem seus melhores anos pela frente, e seu potencial para evoluir ainda mais é evidente para todos", concluiu Viana.

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