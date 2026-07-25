Ao menos 16 mortos em ataques na Rússia e na Ucrânia

Pelo menos 16 pessoas morreram neste sábado (25) em ataques na Ucrânia e na Rússia, em meio a um conflito crescente marcado por ofensivas de longo alcance intensificadas entre os dois países, que deixam um número crescente de vítimas civis.

Na parte ocupada da região de Zaporizhzhia, no sul do país, o governador nomeado por Moscou declarou neste sábado que um ataque ucraniano a uma cidade às margens do Mar de Azov deixou oito mortos, incluindo duas crianças.

Yevgeny Balitskyi afirmou que um "acampamento turístico" foi atingido na cidade de Kirilivka, que foi capturada pelas forças russas nos primeiros dias de sua ofensiva em 2022, acusando a Ucrânia de atacar "deliberadamente" a população civil.

Ele acrescentou que outras 14 pessoas, incluindo três crianças, ficaram feridas e que as operações de resgate estavam em andamento.

Além disso, as autoridades locais russas relataram a morte de duas pessoas na região fronteiriça de Belgorod e uma na parte ocupada da região de Kherson.

Na Ucrânia, o presidente, Volodimir Zelensky, anunciou que um ataque com drones contra uma agência dos correios na cidade de Sumi, no nordeste do país, matou três motoristas. Outras duas pessoas morreram em ataques russos no sul da Ucrânia, segundo as autoridades.

Longe das linhas de frente, drones ucranianos atingiram uma refinaria na região siberiana de Tyumen, 1.700 km a leste da capital russa.

O governador da região, Alexander Moor, afirmou que o drone pousou "nas proximidades" da refinaria, causando um incêndio.

O Ministério da Defesa russo alegou ter interceptado 328 drones, principalmente sobre a região de Moscou e em áreas tão distantes quanto o Bascortostão e a República da Chuváchia.

As autoridades russas raramente admitem que drones ucranianos atingiram seus alvos, geralmente limitando-se a especificar o número de dispositivos interceptados ou atribuindo os incêndios a destroços que caíram no solo.

Kiev chama sua campanha de "sanções de longo alcance" e afirma que os ataques são uma retaliação justificada aos ataques noturnos com drones e mísseis russos contra suas cidades.

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